Как ездить в одесских трамваях и троллейбусах за полцены

Если оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах с помощью приложения Приват24, но половина стоимости проезда будет возвращаться на карту владельца телефона. Получается скидка за проезд в 50% Акция продлится до 24 июля.

Об этом сообщили в Коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

По информации транспортников, сейчас ПриватБанк внедряет программу поддержки украинцев, которые пользуются общественным транспортом и оплачивают билеты онлайн через Приват24.

Такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

Чтобы получить половину стоимости проезда по кэшбеку, нужно:

до 24 июля 2023 года зарегистрироваться в программе на сайте банка;

оплачивать проезд через QR код и Приват24 и с карты “Универсальная” ПриватБанка.

Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Чтобы оплатить проезд по QR-коду, необходимо открыть приложение Приват24, отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого важно нажать кнопку «закомпостировать». Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет сохраняется в мобильном приложении Приват24.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесса лишится 29 троллейбусов и рассказывала куда их собираются отправить.

Еще мы писали о проблемах с тармвайными путями на спуске Маринеско: В Одессе может перестать ходить трамвай с Котовского на Таирова

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