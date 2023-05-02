Новости Одессы и Одесской области

Как ездить в одесских трамваях и троллейбусах за полцены

Как ездить в одесских трамваях и троллейбусах за полцены

Если оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах с помощью приложения Приват24, но половина стоимости проезда будет возвращаться на карту владельца телефона. Получается скидка за проезд в 50% Акция продлится до 24 июля.

Об этом сообщили в Коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

По информации транспортников, сейчас ПриватБанк внедряет программу поддержки украинцев, которые пользуются общественным транспортом и оплачивают билеты онлайн через Приват24. 

Такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

Чтобы получить половину стоимости проезда по кэшбеку, нужно:

  • до 24 июля 2023 года зарегистрироваться в программе на сайте банка;
  • оплачивать проезд через QR код и Приват24 и с карты “Универсальная” ПриватБанка.

Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Чтобы оплатить проезд по QR-коду, необходимо открыть приложение Приват24, отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого важно нажать кнопку «закомпостировать». Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет сохраняется в мобильном приложении Приват24.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесса лишится 29 троллейбусов и рассказывала куда их собираются отправить.

Еще мы писали о проблемах с тармвайными путями на спуске Маринеско: В Одессе может перестать ходить трамвай с Котовского на Таирова

Читайте также: В Одессе возвращают троллейбус №10 на улицу Приморскую

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить