Мобилизация в Одессе: военкомы угодили сразу в два скандала

Сотрудники ТЦК и СП (бывшие военкоматы) как минимум дважды повели себя сомнительно при вручении повесток. В первом случае мужчину силой увезли из дома, во втором – ездили на карете скорой помощи.

Известно о скандальных случаях вручения повесток стало из видеозаписей, которые опубликовали в соцсетях одесситы, ставшие свидетелями нарушений должностных лиц.

На первом видео видно, как на молдаванке сотрудники Центра комплектования и соцподдержки (так теперь называются военкоматы) о чем то спорят с мужчиной у дверей одного из одесских домов. Потом к ним подъезжает “подмога”, мужчине скручивают руки, силой затаскивают в микроавтобус и увозят в неизвестном направлении.

Второе видео демонстрирует, как сотрудники ТЦК и СП для передвижения и вручения повесток использовали карету скорой помощи.

Военное руководство региона оба инцидента признало. Начальник координационного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк пояснила, что в первом случае имела место словесная перепалка между мужчиной, который не хотел брать повестку и сотрудниками ТЦК и СП. В итоге те “отреагировали эмоционально” и применили силу. Насколько обоснованными и правомерными были их действия – решат после получения результатов проверки, которую уже назначили.

Что касается использования кареты скорой помощи, в ТЦК и СП пояснили, что это авто было передано во временное использование коммунальным предприятием города в рамках мобилизации транспортных средств после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом медицинское оборудование, оборудование автомобиля, как специализированного, было демонтировано владельцем еще до передачи. Использовать автомобиль планировали как грузопассажирский микроавтобус.

Решение руководителя учреждения использовать автомобиль характерного вида для мер по оповещению граждан спровоцировало мощный общественный резонанс, но не содержало нарушений действующего законодательства.

Больше ТЦК и СП использовать этот автомобиль в мероприятиях оповещения использовать не будет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Украине в 2023 году будет проходить мобилизация военнообязанных.