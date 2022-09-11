В Одессе исписали надписями памятник Екатерине II

Фотографии, на которых неизвестные написали на памятнике «Екатерина = путин» появилисьв социальных сетях.

Отметим, что памятник должен круглосуточно охраняться. На это из городского бюджета ежегодно выделяется порядка двух миллионов гривен.

Где в это время были сотрудники охраны, неизвестно.

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. В ближайший месяц в городе проведут опрос жителей и экспертов, надо ли сносить памятник Екатерине II.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что из Одесской областной военной администрации направили в Одесский городской совет письмо, где рекомендуют мерии демонтировать в Одессе памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Напомним, что принять решение о том, демонтировать спорные памятники, или оставить на своих местах, могут только в Одесском городском совете. На что указал президент страны Владимир Зеленский.