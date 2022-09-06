Сносить Екатерину II или нет: в Одессе проведут опрос жителей и экспертов

19 сентября в Одессе пройдут общественные слушания о том, надо или нет демонтировать памятник «Основателям Одессы» (Екатерине II). Затем в течении месяца будет проводиться электронный опрос.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

19 сентября 2022 в 12:00 состоятся общественные обсуждения в форме интернет-конференции по вопросу решения судьбы памятника «Основателям Одессы», который расположен на Екатерининской площади в Одессе.

Уполномоченным лицом по проведению указанных обсуждений определено Управление по вопросам объектов культурного наследия Одесского городского совета.

С учетом предложений, полученных по результатам общественного обсуждения, в период с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года включительно будет проводиться электронный опрос территориального общества г. Одессы по данному вопросу с использованием вебпортала «Социально активный гражданин» Одесского городского совета citizen.omr.gov.ua.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что из Одесской областной военной администрации направили в Одесский городской совет письмо, где рекомендуют мерии демонтировать в Одессе памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Напомним, что принять решение о том, демонтировать спорные памятники, или оставить на своих местах, могут только в Одесском городском совете. На что указал президент страны Владимир Зеленский.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.