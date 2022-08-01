Новости Одессы и Одесской области

Президент ответил на петиции о сносе Екатерины ІІ и замене ее порноактером

Президент ответил на петиции о сносе Екатерины ІІ и замене ее порноактером

Президент страны Владимир Зеленский дал ответ на петиции о сносе установленного в Одессе на Екатерининской площади памятника Екатерине ІІ и замене его на памятник порно-актёру Билли Херрингтону.

Глава государства прогнозируемо заявил, что такие решения должен принимать Одесский горсовет и он обратился туда, чтобы местные власти рассмотрели данный вопрос.

В ответах на сайте официального интернет-представительства Президента Украины отмечено, что глава государства обратится в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.

Впрочем, свою позицию в послании к местным одесским властям он тоже обозначил, и из нее следует, что российских императриц в центрах украинских городов он не жалует:

Также в письме к Одесскому городскому совету мною отмечено важность защиты национальных интересов, проработку вопросов по очистке общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы, — говорится в ответе.

Так что судьбу памятника Екатерине ІІ, как и положено по закону, предстоит, раньше или позже, решить депутатам Одесского городского совета.

порноактер вместо Екатерины

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что сразу два обращения к главе государства о сносе памятника Екатерине ІІ набрали необходимые 25 тысяч подписей и глава страны должен будет их рассмотреть.

Мы также рассказывали, кто и когда может снести памятник Екатерине ІІ.

Еще новости Одессы:

Фото: «Думская»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить