Президент ответил на петиции о сносе Екатерины ІІ и замене ее порноактером

Президент страны Владимир Зеленский дал ответ на петиции о сносе установленного в Одессе на Екатерининской площади памятника Екатерине ІІ и замене его на памятник порно-актёру Билли Херрингтону.

Глава государства прогнозируемо заявил, что такие решения должен принимать Одесский горсовет и он обратился туда, чтобы местные власти рассмотрели данный вопрос.

В ответах на сайте официального интернет-представительства Президента Украины отмечено, что глава государства обратится в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.

Впрочем, свою позицию в послании к местным одесским властям он тоже обозначил, и из нее следует, что российских императриц в центрах украинских городов он не жалует:

Также в письме к Одесскому городскому совету мною отмечено важность защиты национальных интересов, проработку вопросов по очистке общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы, — говорится в ответе.

Так что судьбу памятника Екатерине ІІ, как и положено по закону, предстоит, раньше или позже, решить депутатам Одесского городского совета.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что сразу два обращения к главе государства о сносе памятника Екатерине ІІ набрали необходимые 25 тысяч подписей и глава страны должен будет их рассмотреть.

Мы также рассказывали, кто и когда может снести памятник Екатерине ІІ.

Еще новости Одессы:

Фото: «Думская»