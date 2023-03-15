На стене одесского дома “проявился” портрет Залужного — рядом с интересным соседом (фото, видео)

В Одессе появился новый мурал — портрет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причем на этой же стене нарисован портрет еще одной не менее легендарной личности.
Работа расположена на стене заброшенного здания на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе. Портрет Валерия Залужного нарисовал художник и дизайнер Вадим Луговцев.
На стене изображен сам главнокомандующий ВСУ в парадной военной форме и расположен он на фоне украинского флага.
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Интересно, что на том же здании еще в конце прошлого, 2022 года, появился мурал, посвященный почетному гражданину города и большому другу Украины Борису Джонсону.
“Здесь очевидно должен быть очень серьезный текст про Валерия Федоровича, но украинцам не нужно объяснять кто такой Залужный. Портрет нашего героя разместил рядом с Борисом Джонсоном, адрес вам давно известен”, — так прокомментировал автор обоих работ появление нового портрета.
Бывший премьер-министр Великобритании одет в костюм с желто-голубым галстуком и желает одесситам доброго дня на смеси английского и украинского языков.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на одесской улице появилось граффити с Героем, которого расстреляли оккупанты за слова “Слава Украине”.
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