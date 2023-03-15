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На стене одесского дома “проявился” портрет Залужного — рядом с интересным соседом (фото, видео)

На стене одесского дома “проявился” портрет Залужного — рядом с интересным соседом (фото, видео)

В Одессе появился новый мурал  — портрет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причем на этой же стене нарисован портрет еще одной не менее легендарной личности.

Работа расположена на стене заброшенного здания на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе. Портрет Валерия Залужного  нарисовал художник и дизайнер Вадим Луговцев.

На стене изображен сам главнокомандующий ВСУ в парадной военной форме и расположен он на фоне украинского флага.

 

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Публикация от Вадим Луговцов (@lugovtsovvadim)

Интересно, что на том же здании еще в конце прошлого,  2022 года, появился мурал, посвященный почетному гражданину города и большому другу Украины Борису Джонсону.

“Здесь очевидно должен быть очень серьезный текст про Валерия Федоровича, но украинцам не нужно объяснять кто такой Залужный. Портрет нашего героя разместил рядом с Борисом Джонсоном, адрес вам давно известен”, — так прокомментировал автор обоих работ появление нового портрета.

Бывший премьер-министр Великобритании одет в костюм с желто-голубым галстуком и желает одесситам доброго дня на смеси английского и украинского языков.

Джонсон и Залужный на стене одесского дома

Борис Джонсон и Валерий Залужный стали соседями на стене одеского дома.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на одесской улице появилось граффити с Героем, которого расстреляли оккупанты за слова “Слава Украине”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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