Фотофакт: в Одессе поселился новый кот-патриот

Одесские тепловики получили 2 мощных генератора из Польши Одесские тепловики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. И в рамках этой подготовки они получили два генератора на 650 кВт каждый. Их предоставило Государственное агентство стратегических резервов (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Варшава, Польша). ПОДРОБНЕЕ

После града центр Одессы украсила удивительная радуга (фото, видео) 9 апреля на Одессу внезапно обрушилась непогода — с градом, грозой и дождем. Но в награду за беспокойство природа украсила центр города и Одесский залив прекрасной весенней радугой. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что за звуки доносились из комнаты Розочки? Доброе утро, одесситы! Сегодня воскресенье, а значит время отдыхать и развлекаться на полную катушку. Так, наверное, думают многие, и в чем-то они даже правы. Но мы все же посоветуем: развлекайтесь, отдыхайте, но и о соседях не забывайте! ПОДРОБНЕЕ