Новости Одессы и Одесской области

Фотофакт: в Одессе поселился новый кот-патриот

Фотофакт: в Одессе поселился новый кот-патриот

В Одессе продолжают появляться полюбившиеся горожанами патриотические котики. Так, очередной представитель этого забавного и патриотичного семейства «поселился» на днях на углу улиц Балковской и Мельницкой, напротив супермаркета АТБ. Его создала команда одесских художников из арт-студии LBWS_168.

Очевидно, что новое граффити посвящено весеннему благоустройству.

Граффити одесских художников

Напомним, красочные граффити с одесскими котиками начали появляться на стенах одесских домов еще до войны, а сейчас их уже около двух сотен и причем не только в Одессе. Эти позитивные символы вызывают улыбку и настраивают на Победу. Им даже посвятили серию почтовых марок.

Ранее на Дерибасовской появилось граффити «Гаага ждет!»

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Фото: Телеграм-канал LBWS CAT

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Редакция ПРОФИЛЬ

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