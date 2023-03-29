«Гаага ждет!»: на Дерибасовской появилось новое граффити (фотофакт)

На Дерибасовской появилось новшество: граффити «Гаага ждет!». Развязавший полномасштабную войну диктатор изображен за решеткой, где ему и место. Автор граффити – одесский художник и дизайнер Вадим Луговцов.

О самой галерее, где изображен «персонаж» за решеткой – убийца и международный преступник – мы уже рассказывали. Она появилась словно сама собой, под открытым небом. Там расположились принты плакатов проекта ВоляНЕсмерть.

Огромный лист ДСП, которым укрыт стеклянный фасад части бывшего «Стейкхауса», стал теперь стеной творчества на главной улице Одессы.

Граффити отлично вписалось в общий ряд: оно виднеется издалека и внушает надежду. Еще бы: Гаага ждет! А уж как мы все ждем, чтобы сюжет нового одесского граффити на Дерибасовской стал реальностью!

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