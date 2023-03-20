«Димон, бухай!»: в Одессе изобразили дмитрия медведева в его привычном состоянии

Очередная милейшая одесская штучка (в лучшем смысле) в виде настенного рисунка появилась в Одессе. Она «посвящена» известному украинофобу экс-президенту россии рашисту дмитрию медведеву. Автор работы одесский художник и дизайнер Вадим Луговцов назвал ее кратко и точно: «Димон, бухай!».

Димон изображен в окружении бутылок со спиртным, содержимое которых явно повлияет на написание очередного «громкого политического заявления» с пугачками от героя граффити.

Изображен персонаж на стене общественного туалета на пляже на 14-й станции Большого Фонтана.

«Работа называется: «Димон, бухай!». Альтернативное название: «Алтарь русского мира», – сообщает о своей работе ее автор.

Рядом с фото на своей странице в Instagram Вадим Луговцов разместил и короткое видео весьма колоритного места, где появилось это граффити. Как видим, получилось уже целая характерная инсталляция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Луговцов (@lugovtsovvadim)

Читайте также: На стене одесского дома «проявился» портрет Залужного – рядом с интересным соседом.

Фото и видео – Instagram-страница Вадима Луговцова