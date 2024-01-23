Одесса может лишиться части маршруток на важнейших направлениях: что делать пассажирам

В Одессе делят автобусные маршруты

Как ранее сообщало наше издание, компанию-перевозчика лишили права перевозить автобусами пассажиров на маршрутах, которые она перед этим обслуживала.

Речь об автопарке, чьи автобусы ездят по маршрутам № 16, № 288, № 6, № 190, № 191, № 233, № 237, № 145, №149, № 263.

В муниципалитете пояснили, что поводом для того, чтобы разорвать договора, стали жалобы пассажиров и результаты проверки автопредприятия службами горсовета. Какими именно были претензии и замечания, в сообщении городских властей сказано не было.

Заменить “Старс Транс” планировали временными перевозчиками. Вставал только вопрос, хватит ли у них для этого машин.

Впрочем, без автобусов пассажиры не остались. Утром 22 января на маршруты вышли машины сразу нескольких перевозчиков, включая “Старс Транс”, который распоряжение горсовета не выполнил.

Неизвестные блокируют движение маршруток

А вот 23 января ситуация уже не была такой мирной. Неизвестные мужчины крепкого телосложение блокировали работу маршруток “Старс Транс” на некоторых направлениях. Они не давали автобусам отправиться с конечных остановок. Больше всех пострадали пассажиры и водители 149 маршрута. Попытки остановить движение автобусов были и на других конечных, но там сегодня все обошлось.

Журналисты издания “Думская”, ссылаясь на собственные источники в горсовете и у транспортников, пояснили, что внезапная опала “Старс Транс” связана не с качеством работы предприятия (обслуживание во всех одесских маршрутках, мягко говоря, не очень), а с конфликтом конечных бенефициаров перевозчика с городскими властями. Есть информация, что часть “Старс Транс”, или все предприятие, принадлежит экс-вице-мэру Дмитрию Жеману, который разругался с мэром Геннадием Трухановым и уволился из горсовета.

Планируя поездки, учитывайте возможные проблемы с маршрутками

Чем закончится конфликт предприятия и городских властей, пока не известно. Обе стороны не намерены идти на компромисс и отступать со своих позиций. Самое важное в этой ситуации, чтобы не страдали пассажиры. “Одесская Жизнь” продолжит следить за ситуацией и информировать своих читателей о ее развитии.

Пока же стоит одесситам учитывать этот транспортный конфликт и на всякий случай планировать альтернативные маршруты поездок по городу, чтобы не стать заложником борьбы между “Старс Трансом” и чиновниками горсовета.

Напомним, что спор идет за маршруты № 16, № 288, № 6, № 190, № 191, № 233, № 237, № 145, №149, № 263.

Фото «Думской»