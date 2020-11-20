У мостового долгостроя через Сухой лиман – извилистая и бюрократическая судьба. В свое время решение о его строительстве принимала сессия Черноморского городского совета. Строительство моста началось энергично и так же энергично, из-за отсутствия финансовых средств в городском бюджете, было остановлено. Долгое время недострой угрожающе висел над лиманом, внушая страх водителям. В июле нынешнего года Кабинет министров Украины согласился принять в государственную собственность недостроенную переправу, которая должна напрямую соединить Одессу и Черноморск. И если изначально, в 2016 году, на него собирались потратить чуть больше 100 миллионов гривен, то теперь стоимость работ выросла почти в два с половиной раза – до 244 миллионов 805,5 тысячи гривен. С начала работ на строительство потратили 130 миллионов гривен от государства, Одесской области и города Черноморска. Однако в 2018 году строительство замерло. В госбюджете на 2020 год средства на достройку моста не предусмотрены. В сложной проектно-строительной смете на перепутье морских портов разбирался Вячеслав Воронков.

Переправа через Сухой лиман функционирует на пределе возможностей

Пока мост не работает, сообщение между Одессой и Черноморском осуществляется по понтонной переправе, а если ее закроют на ремонт, крупнейший транспортный узел Черноморска, включающий морской порт, пункт пропуска через государственную границу, автомобильный терминал по перевозке грузов за границу Украины, может остаться без транспортного коридора.

Понтонная переправа через Сухой лиман, построенная еще в 1967 году, находится на балансе Черноморского филиала АМПУ, является частью трассы Одесса – Черноморск (М-27) и имеет международное значение.

«В настоящее время движение по указанной трассе осуществляется с ограничениями – разрешенный вес на одну ось автотранспорта не должен превышать 6 тонн, а фактическая масса автотранспорта не должна превышать 20 тонн. Однако фактический вес современного транспорта и автотрафик через понтонный мост по трассе международного значения (М-27) Одесса – Черноморск за эти годы увеличился в разы, гидротехническое сооружение выполняет свои функции на пределе возможностей, даже с введенными ограничениями», рассказали в АМПУ.

Учитывая, что строительство нового мостового перехода через Сухой лиман до настоящего времени не завершено, Администрация морского порта Черноморск прилагает немало усилий для продления срока эксплуатации понтонной переправы.

Главная проблема моста через Сухой лиман – его высота

Проект строительства моста реализуется уже четыре года и должен был завершиться прошедшим летом, однако, по мнению специалистов, является очень неудачным. В частности, глава Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Халин считает, что ключевой проблемой является высота моста – от уреза воды до нижней кромки сооружения она составляет всего 4 метра.

– Теперь заходить в Сухой лиман, а это 8 километров защищенной от волн береговой линии, смогут только маломерные суда. Это ставит крест на перспективах развития яхтинга со стороны поселка Таирово – такие планы были, и довольно реалистичные, – отметил Халин. – Кроме того, наносится удар по заводу железобетонных конструкций, который производит крупногабаритные пролетные конструкции. С помощью барж их можно было доставлять даже в Днепр, но теперь эта возможность утрачена.

Эксперты-мостостроители уверены, что мост через Сухой лиман нужно было строить высотой 12,5 метра, как на Дунае и Рейне (Германия), что дает возможность работать с системой транспортного водного коридора. Да, это было бы дороже, необходимо было бы проводить серьезные насыпные работы, но это оставляло прекрасные перспективы для Сухого лимана. Теперь же их нет.

Мост через Сухой лиман стал “долгостроем”

Фирма, которая с 2016-го и по начало 2020 года вела строительство, находится за пределами Одесской области. Компания успела возвести опоры моста и уложить пролетные конструкции, и деньги закончились. Не так давно фирма стала фигурантом в уголовном производстве. А все потому, что не пустила к себе государственных аудиторов – те сверяли официальные расходы городского бюджета Черноморска и Администрации морских портов Украины на данный мост с реальными затратами подрядчика.

Сегодня строительные работы осуществляет другой подрядчик, утвержденный Кабинетом министров Украины. Смета на возведение моста несколько раз дорожала, и в итоге обходится бюджету почти в 245 млн гривен. Первоначально мост обещали достроить до конца 2017 года – но уже в феврале 2018-го стало понятно, что объект стал «долгостроем». Новые подрядчики моста идут, как говорится, в ногу со временем. Возле объекта установили камеру видеонаблюдения, которая в онлайн-режиме показывает достройку моста.

Мосты-пенсионеры на автодорогах Украины

Сегодня в Украине на автомобильных дорогах общего пользования насчитывается 16155 мостовых сооружений. Из них 5845 – на дорогах государственного значения и 10310 – местного. Более 10 тысяч мостов не соответствуют современным нормам и стандартам по габаритам и грузоподъемности, а более двух тысяч нуждаются в срочном ремонте. Средний возраст мостов составляет 56 лет, поскольку 81% из них построены до 1980 года.

По данным аналитической экспертной системы управления мостами (АЭСУМ), за последние 5 лет количество мостов, находящихся в аварийном состоянии, увеличилось вдвое и составляет 152 единицы. Однако эта цифра, вероятно, занижена, так как лишь 35% мостов были обследованы.

Разработана Национальная программа строительства мостов. В «Укравтодоре» фокусировались на двух критериях – запросе от регионов и критичности их состояния. В первую очередь будут отремонтированы мосты 4-5-й категории – это те мосты, которые неработоспособны или ограниченно работоспособны.

На этот год «Укравтодор» запланировал ремонт 73 мостов. Дополнительно на 60 объектов уже есть проектная документация.

Для справки

Сухой лиман соединяется с морем судоходным каналом глубиной 14 метров, а его низовье фактически представляет собой морской залив. В лиман впадает река Дальник (на севере) и Аккаржанка (на юго-западе). На правом берегу лимана располагается морской торговый порт Черноморск, на левом – Черноморский рыбный порт и паромная переправа Черноморского морского торгового порта.

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