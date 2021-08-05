Новости Одессы и Одесской области

Дорожники придумали, как спасти деформировавшийся мост через Сухой лиман

Дорожники придумали, как спасти деформировавшийся мост через Сухой лиман

Его удлинят почти на 70 метров (сейчас длина 100 м) – по 33 м с каждой стороны. Таким образом обойдут неустойчивые грунты, из-за движения которых и деформировалась основная часть сооружения.

Как рассказал руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка сейчас, чтобы мост заработал, к нему нужно достроить два пролета – один со стороны Одессы и второй со стороны Черноморска. Длина каждого – 33 метра.

Это придется делать потому, что, как объяснил Рыбалка, проектировщики допустили ошибку и не учли, что нестабильная насыпь давит на опоры и вызывает движение основной плиты, из-за чего и деформируется мост.

По словам дорожника, путь выхода из ситуации искали вместе с мостостроителями из Германии, которых пригласили для консультаций.

Так и пришли к решению, что лучший способ избежать проблем с иловыми грунтами, просто их обойти за счет дополнительных секций моста.

Готового проекта пока нет, потому и стоимость работ не известна.

На строительство моста уже потратили 244 миллионов гривен, хотя изначально рассчитывали на вдвое меньшую сумму.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области деформировался мост, построенный через Сухой лиман

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить