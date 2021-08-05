Дорожники придумали, как спасти деформировавшийся мост через Сухой лиман

Его удлинят почти на 70 метров (сейчас длина 100 м) – по 33 м с каждой стороны. Таким образом обойдут неустойчивые грунты, из-за движения которых и деформировалась основная часть сооружения.

Как рассказал руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка сейчас, чтобы мост заработал, к нему нужно достроить два пролета – один со стороны Одессы и второй со стороны Черноморска. Длина каждого – 33 метра.

Это придется делать потому, что, как объяснил Рыбалка, проектировщики допустили ошибку и не учли, что нестабильная насыпь давит на опоры и вызывает движение основной плиты, из-за чего и деформируется мост.

По словам дорожника, путь выхода из ситуации искали вместе с мостостроителями из Германии, которых пригласили для консультаций.

Так и пришли к решению, что лучший способ избежать проблем с иловыми грунтами, просто их обойти за счет дополнительных секций моста.

Готового проекта пока нет, потому и стоимость работ не известна.

На строительство моста уже потратили 244 миллионов гривен, хотя изначально рассчитывали на вдвое меньшую сумму.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области деформировался мост, построенный через Сухой лиман