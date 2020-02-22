Мост через Сухой лиман отдадут Укравтодору: за это проголосовали депутаты

Мост через Сухой лиман на трассе М-27 «Одесса-Черноморск» постановили передать на баланс Укравтодора.
Решение было принято на сессии в Черноморске, инициативу поддержало 28 депутатов, передает 04868.com.ua.
Народные избранники считают, что это единственная возможность завершить работы на долгострое и сдать его в эсплуатацию.
Для того, что закончить ремонт, нужно еще около 87 млн. гривен. А в местном бюджете таких денег не найдется. Так что вся надежда теперь на Укравтодор.
К слову, мост через Сухой лиман начали ремонтировать еще в 2016 году. Собирались закончить ремонт примерно за год.
В 2018 году работы по строительству моста оценили в 217 миллионов. 130 уже потратили, но конца стройки пока не видно.
Фото: odessa.online
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