Война, день 974: еще один город на Донетчине под угрозой захвата

Ночью Украину атаковали ракетами и дронами

В ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 , двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 50-ю ударными БпЛА.

Вражеские ракеты не достигли своих целей, сообщили в Воздушых силах ВСУ.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской и других областях Украины.

Кроме того, 7 российских беспилотников локально потеряно.

Ситуация на фронте на утро 24 октября

Концентрация российских захватчиков на южном направлении Донецкой области существенно замедляет вероятную оккупацию Покровска. Однако за последние дни рашисты достигли тактических успехов вблизи Селидово и его окрестностей.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, продвижение российских войск к Селидово, а также территориальные достижения к югу и северу от города, могут вскоре заставить Силы обороны вывести свои силы из этого района, чтобы не оказаться в ловушке в разрушающемся котле. В то же время украинские войска, похоже, взяли на себя обязательства надежно оборонять этот город и существенно задержали продвижение российских войск с тех пор, как оккупанты впервые начали наступать на населенный пункт примерно в августе 2024 года.

В ISW убеждены, что россияне в ближайшие дни могут захватить Селидово, однако захват этого города не означает захват Покровска.

«Селидово не является оперативной целью России на этом участке фронта, и решение Украины защищать населенный пункт, вероятно, закрепило относительно большой контингент российских войск на южном фланге Покровска, который является первоочередной и оперативно значимой целью России в этом районе», — отметили в ISW.

В общем, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиударов 55 КАБами по собственной территории.

Потери врага: минус еще 1240 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем противника.

Также украинские воины уничтожили: