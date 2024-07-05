В Одессе сотрудницы кафе корректировали удары врага по городу

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщили в украинских спецслужбах, три одесситки в возрасте от 19 до 23 лет по указанию фсб готовили массированный ракетно-дроновой удар по военной инфраструктуре областного центра. Чтобы установить координаты потенциальных целей, девушки обходили город под видом дружеских прогулок.

В случае обнаружения «нужного» объекта, агенты фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники. Также сотрудницы пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны.

Полученные сведения агенты мессенджером отправляли своему куратору из фсб. Для конспирации во время переписки они использовали анонимный чат.

За свою «работу» девушки получили по 500 долларов США, успев здать семь объектов. Кроме того, агенты просили оккупантов о «своевременной эвакуации» и трудоустройстве в одну из российских спецслужб.

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Подозреваемых задержали во время того, как они собирали информацию о местоположении одного из военных подразделений.

«Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение», — сообщили в СБУ.