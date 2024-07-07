Как работают телеграмм-каналы оповещения о тревоге и кто за ними стоит?

Все начинается с «Вайбера»

– Саша, расскажи, чем ты занимался до войны?

– Многим, но по своей сути я активист. В родном Дачном боролся с продажей алкоголя и сигарет детям, а также с просроченным товаром на полках магазинов. Такова моя общественная позиция. Местные плохо на это реагировали, потому что не понимали, как человек без денег может добиться правды. В моей жизни много хейта, даже сейчас, но я не реагирую.

– Как возникла идея создать личный телеграм-канал с оповещением о тревогах?

– Все началось с общественной организации «Сила общества Одесса», которая начала работать в разгар войны. Мы помогали военным: делали блиндажи, копали окопы, многое закупали. У меня была маленькая аудитория в Вайбере, около четырехсот человек. Туда я начал писать о воздушной тревоге и возможных угрозах для местных. Но оказалось, что этот мессенджер не актуален среди молодежи, поэтому пришлось создать группу оповещения в Телеграм. Ею руковожу я и мои заместители Юлия и Ирина. Также есть два администратора, которые страхуют, если нет связи. Но я стараюсь быть онлайн из-за всех угроз, особенно когда летят «мопеды» и ракеты. Если вылетают сушки, то как получится. Был всего один случай, когда из них летело на Одессу.

– Откуда вы знаете, что и куда летит?

– В нашей команде есть военный, который по отдельному разрешению сообщает об угрозе. Также у меня есть личные источники. В целом, в некоторых подобных телеграм-каналах админы военные, поэтому они прямо сообщают людям об угрозах. Иногда мы можем делиться друг с другом информацией.

Как на самом деле работает система оповещения

– Можешь объяснить, как узнают о будущей опасности технологически?

– Некоторые читатели канала думают, что я сижу где-то на крыше и самостоятельно это все отслеживаю. На крыше дома я только встречал пролетавший мимо «калибр» (смеется). У военных есть радиолокационные станции (РЛС) и специальные программы, которые видят все, что летит в воздушном пространстве страны. Эти программы могут просчитывать маршрут, расстояние и час, за который долетит цель: ракету или мопед проще выследить, с баллистикой есть трудности – эта зараза меняет курс. Также нам помогают страны-союзники, отслеживающие воздушное движение у Черного моря, видят обстановку в Крыму и не только. Кстати, о пусках «шахедов» чаще сообщают партизане в Крыму. В общей сложности «шахеды» мы видим где-то в 120 километрах от берега. В некоторых случаях бывает, что они летят очень низко над морем, и их фиксируют акустически.

– Почему официальные каналы опаздывают с оповещением?

– Это возможно из-за опоздания источника информации. Первую тревогу, точнее, информацию получают ПВО, потому что им нужно подготовиться. Только потом эта информация попадает в военные администрации и официальные каналы. Это если воздушная тревога – потому и разница где-то в две минуты. Если это официальный отбой, то его намеренно дают позже, перестраховываются. И это правильное решение, потому что есть случаи, когда радары не замечают сигналы в воздухе: цель низко летит, застройки отбивают сигнал и многое другое.

Система оповещения работает хорошо, однако сбивать это очень тяжело.

Стать «блогером» и побывать в СБУ

– Что самое сложное в ведении канала о воздушной угрозе?

– Мы с командой очень беспокоимся когда воздушная тревога. Самое страшное – ошибиться или забыть что-то сообщить, ведь люди на нас рассчитывают и от этого зависит их жизнь. Ты должен быть на связи всегда, следить за всем и спать всего несколько часов. Кроме этого у всех есть семьи, дети, работа. Также трудно найти достоверный источник информации. Их должно быть несколько по разным причинам. Самое главное, чтобы в группе было четкое выполнение работы: ясная и краткая информация и меньшее волнение читателей.

– Люди тебе что-то пишут в телеграм?

– Люди удивляют! Недавно женщина отправила мне сообщение с информацией о прилете в Одессе. Говорит, что попали в склад, и у ее дома взрывается взрывчатка. Откуда она взяла эту информацию – «тайна покрытая мраком». Но ведь я знаю правду, а потом читаю в комментарии сказки. Хочу напомнить, что за дезинформацию можно сесть за решетку. Я знаю, что за мной следят СБУ, и я, кстати, у них тоже побывал в гостях. За нами следят и рашисты. Они это делают для того, чтобы знать, куда прилетает. Это я проверил на себе.

– Расскажешь об этом опыте?

– Это произошло, когда Дачные обстреляли «калибрами». У меня попросили помощи, и я сразу приехал. И здесь сообщают, что снова летит ракета, точка «прибытия» где-то рядом со мной. Не зная, что делать, я прилег под каким-то забором. Через минуту у дома в тридцати метрах от меня прилетает две ракеты. Я сняв это на видео, стряхнув пылюку и побежал помогать людям. Пока мы доставали раненых, прошло время, и я заметил полицейских, которые ищут кого-то. Выяснилось, что «некий» Александр выложил видео прилета в соцсети и через несколько минут оно разлетелось по всей россии. Ну, меня и отвезли с мешком на голове в СБУ. Ребята провели воспитательную беседу, угостили шаурмой, дали деньги на проезд и отправили домой. Правда, телефон вернули через четыре дня. Но после этого я больше ничего не снимал и никому не советую, потому что это статья за государственную измену.

Активист в Одессе, волонтер в Херсоне

– Ты все время в Херсоне, скажи, как там со светом и связью?

– В Херсоне выключают свет только тогда, когда прилетает, и это на два или три часа. В городах, которые находятся у линии фронта, свет не выключают, а вот в селах света почти нет.

– Что ты вообще делаешь в Херсоне?

– Я здесь с первых дней деоккупации. Наш штаб оказывает разнообразную гуманитарную помощь местным. Мы помогаем полицейским и военным, всегда выезжаем на прилеты, потому что у меня есть специальность по оказанию первой медицинской помощи. Также я учил пилотов управлять Mavic и FPV-дронами. Сейчас днем город не очень обстреливают. Недавно ребята попали в склад с боеприпасами орков на левом берегу. Вообще я заметил, что наши увеличили количество обстрелов по врагу.

– Так ты военный или нет?

– Я обычный человек, который также подлежит мобилизации. И если отправят на передовую – пойду. Мне уже нечего бояться, за эти годы я увидел столько страха, что меня уже ни чем не испугаешь.

Официальные каналы, оповещающие о воздушной тревоге

Помимо неофициальных телеграм-каналов, неофициально извещающих о воздушной тревоге, «Одесская жизнь» напоминает об официальных источниках информации, на которые нужно обращать внимание:

«Воздушная Тревога» – официальный канал, информирующий о воздушной тревоге в любое время в любом регионе Украины, также есть отдельное приложение «Тревога!».

«Уведомление Одесса. Официально» – официальный канал Одессы и области.

«Воздушные силы ВС Украины» – официальный канал Воздушных сил ВСУ.

Также, кроме новостей Одессы и области, о причинах воздушной тревоги в нашем городе информирует канал «Одесской жизни».