В Одессе доставщики еды по ночам подрабатывали на российские спецслужбы

В Одессе доставщики еды по ночам подрабатывали на российские спецслужбы

В Одессе задержали шестерых молодых людей за поджоги более 15 автомобилей. Работая курьерами, днем одесситы доставляли еду, а ночью по заданию российских спецслужб жгли военные авто.

Об этом сообщили в полиции Одесской области и областной прокуратуре.

Полицейские установили, что заказ на поджоги молодые люди получали от фсб рф через один из мессенджеров. Работали как по одному, так и в парах. Подыскав авто, которое могло принадлежать военным, они отправляли его фото на согласование «работодателю».

После получения разрешения, курьеры ночью обливали машины легковоспламеняющимся веществом и поджигали. Пожар снимали на телефон и отправляли видео «куратору».

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Съемки враг использовал для создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов рф о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья.

Установлено, что в течение июня — июля этого года одесситы подожгли пятнадцать авто ВСУ.  За поджог одного авто спецслужбы рф обещали большую награду, но фактически платили от 5 до 8 тыс гривен.

В случае отказа в сотрудничестве «работодатели» угрожали  передать всю переписку в полицию.

За поджоги задержаны шестеро жителей Одессы, самому старшему из которых 23 года, самому младшему — исполнилось 18. Сейчас на их счету 15 подожженных авто, впрочем у следствия есть основания полагать, что фигуранты причастны еще к нескольким аналогичным преступлениям.

Молодым людям сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса.  Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. За преступление одесситам грозит до восьми лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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