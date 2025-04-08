Як повідомляє прес-служба мерії міста, за зверненням експертної групи Ради безбар’єрності Департамент міського господарства попередньо вивчив досвід впровадження таких об’єктів в Україні, зокрема в Києві.

Під час засідання було представлено модуль на дві кабінки: одна з них просторіша та може вмістити людину на колісному кріслі або маму з візочком. Металева антикорозійна кабінка оснащена функцією автоматичного прибирання, сенсорами руху для кожного функціонала, а також системою автоматичного розблокування через 15 хвилин. Вона також має кнопку виклику оператора та модуль для безготівкового розрахунку.

Пропозиція встановити такі автоматичні модульні вбиральні на Соборній площі, у Міському саду, на Приморському бульварі та проспекті Українських Героїв буде винесена на сесію Одеської міської ради.

Читайте також: В Одесі розроблять план розвитку велоінфраструктури.