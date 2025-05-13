Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников.
На данный момент известно, что в результате взрыва травмировался мужчина. Информация о других пострадавших уточняется.
Подробности инцидента в полиции обещают предоставить позже.
Еще новости Одессы по теме:
- Гость одесситов взорвал гранату в их доме: новые подробности инцидента;
- В одесской квартире прогремел взрыв – что произошло (видео);
- Подрыв полиции в Беляевке: кто и зачем совершил этот теракт.
Фото иллюстративное