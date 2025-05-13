Полиция на месте преступления
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Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников.

На данный момент известно, что в результате взрыва травмировался мужчина. Информация о других пострадавших уточняется.

Подробности инцидента в полиции обещают предоставить позже.

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