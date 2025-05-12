12 мая директор департамента труда и социальной политики Елена Китайская сообщила депутатам, что планируется выделить 2,5 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации для обустройства пляжа «Дельфин».

Начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Юрий Пискун уточнил, что участки, которые должны реконструировать, находятся на балансе его управления. Это позволит после принятия изменений в программу провести тендер и начать работу над проектом.

Идею сделать пляж доступным для людей с инвалидностью в городе озвучили ранее. Управление развития побережья назначено заказчиком проекта реконструкции. Как отмечалось ранее, цель инициативы — создать зону, где могут свободно отдыхать все категории граждан, в том числе ветераны и люди с инвалидностью.

Внеочередная сессия горсовета запланирована на 13 мая. Заседание начнется в 10:00 и будет транслироваться онлайн. Перед сессией продолжаются заседания постоянных депутатских комиссий, где обсуждают вопросы для внесения в повестку дня.

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