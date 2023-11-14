Одесский политех хотят отремонтировать за 32 миллиона

11 ноября руководство университета «Одесская политехника» объявило тендер на капитальный ремонт корпуса почти за 32 миллиона гривен.

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Об этом сообщается на площадке госзакупок Prozorro.

В тендерной документации отмечается, что в здании Одесской политехники на проспекте Шевченко, 1-3 планируют аварийно-восстановительные работы: утепление фасада и внутренние работы.

Конечный срок для подачи предложений определен 19 ноября. Аукцион проведут 20 ноября.

Капитальный ремонт должен быть завершен до конца 2025 года.

Напомним, Одесский национальный политехнический университет значительно пострадал во время ракетного удара рашистов 14 июня 2023 года.

В восьми корпусах учебного заведения были повреждены окна и двери, около 1000 квадратных метров витражей и 1800 квадратных метров кровли. Больше всего пострадал 2-й учебный корпус 1956-го года постройки, там взрывной волной снесло крышу. Повреждены также внутренние стены и перегородки – некоторые из них просто обвалились.