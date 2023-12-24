Новости Одессы и Одесской области

Взрывы в Одессе: сообщается о сбитом бомбардировщике (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Взрывы в Одессе: сообщается о сбитом бомбардировщике (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воскресным вечером, 24 декабря 2023 года, когда украинцы впервые отмечают рождественский Сочельник по недавно принятому новоюлианскому календарю, российские агрессоры, видимо, решили не остаться в стороне и «поздравить» в частности одесситов, пустив на город ракету воздушного базирования.

Объявлена воздушная тревога. В Одессе слышали взрывы.

Как пишут мониторинговые Телеграм-каналы, предположительно, враг выпустил по городу ракету Х-59 или Х-31П. но силы противовоздушной обороны успешно ее ликвидировали.

Также есть информация о сбитии авиабомбардировщика Су-30, который и пускал ракету. Но официального подтверждения от военных пока нет.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и особенно Одесского района оставаться в укрытиях, так как угроза еще не миновала.

В 21:33 прозвучал отбой тревоги, но спустя всего лишь несколько минут тревогу объявили снова.

Сообщается, что в сторону Одессы и Черноморска движутся несколько групп ударных беспилотников.

ОБНОВЛЕНО:

Предварительно, информация о сбитии вражеского борта не подтверждается, пишет Телеграм-канал «Николаевский Ванек».

«Сбитие СУ-30СМ, к сожалению, не подтверждаю, детонация в районе Железного Порта не связана с падением борта. Борт скорее всего либо увернулся, либо был подбит», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что расслабляться одесситам пока что рано: на город со стороны Черноморска движутся ударные беспилотники.

Еще одна часть «мопедов» залетает через Лебедевку курсом на Белгород-Днестровский район.

Так что покидать укрытия еще рано. Идет боевая работа.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Информация обновляется…

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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