В Одессе горела квартира в многоэтажке, а в области – частный дом: есть жертвы

Вечером вторника, 31 января 2023 года, в Одессе горела квартира в девятиэтажном жилом доме по улице Сергея Ядова.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, горело домашнее имущество в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасена пострадавшая хозяйка квартиры – ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

С верхних этажей дома спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Еще один резонансный пожар зарегистрировали в селе Викторовка Березовского района Одесской области – там накануне днем на пожаре в частном жилом доме погибла женщина 1944 года рождения.

Помощь спасателей не понадобилась – пожар затих сам. Вероятная его причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего, по данным ГСЧС, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировано 16 пожаров, из них 14 в Одессе и еще два – по области.

Еще новости Одессы по теме: