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На одесском пляже сгорело кафе: есть жертвы (фото, видео)

На одесском пляже сгорело кафе: есть жертвы (фото, видео)

В воскресенье 29 января на пляже на 12-й Станции Фонтана загорелось кафе. Во время пожара погиб человек.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

В Службу спасения поступило сообщение о том, что в Киевском районе по улице Фонтанская дорога возник пожар.

Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.

Пожар был ликвидирован в 14:00 на площади 80 кв.

Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 25 пожарных.

Хотя спасатели не уточняют, но, скорее всего погибший был сотрудником кафе. На опубликованных в одесских телеграм-каналах видео очевидцев видно как женщина просит сотрудников муниципальной варты о помощи, потому что в пылающем ужу на тот момент здании спал ее муж.

Но, как видим, к сожалению, мужчина погиб.

пожарный тушит кафе на пляже
пожарный перед горящим кафе
пожарный перед горящим кафе
пожарный тушит кафе на пляже

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Санжейке женщина сгорела заживо, когда готовила на кухне.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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