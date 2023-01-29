В Санжейке женщина сгорела заживо, когда готовила на кухне

Трагедия произошел в Одесской области в курортном поселке Санжейка. Там во время готовки на женщине загорелась одежда, отчего она получила смертельные ожоги.
О несчастном случае рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации спасателей сказано, что днем 28 января они получили сообщение по линии «103» о том, что в селе Санжийка, Одесского района, на женщине 1940 года, во время приготовления пищи на газовой плите, загорелась одежда.
В результате происшествия пострадавшая получила ожоги 60% поверхности тела и была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.
При этом женщине удалось сорвать с себя пылающую одежду и самостоятельно ликвидировать пожар. Но полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью. Ночью уже 29 января она скончалась в больнице.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в доме под Одесской взорвался газовый котел. В результате пострадал младенец и его мама.
Также мы сообщали, что из-за неисправного генератора под Одессой сгорели сразу три частных дома.
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