На улице Жуковского в Одессе горел хостел (фото и видео)

Пожар, который мог обернуться большим числом жертв, произошел в самом центре Одессы на улице Жуковского. К счастью, обошлось совсем без пострадавших. Но пришлось эвакуировать десятки человек и даже кота.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

В Службу спасения поступило сообщение о том, что в Приморском районе горит подвальном помещении.



Прибыв на место, пожарные установили, что загорелись мебель и имущество в комнате хостела на первом этаже четырехэтажного жилого дома.

Из-за сильной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

В течении часа пожар был локализован и потушен. Выгорела комната хрстела площадью около 10 м2.

Во время тушения пожара с верхних этажей было эвакуировано 24 человека (из них 7 детей) и одного кота.

Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электросети. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 29 спасателей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о пожаре в кафе на пляже, во время которого погиб человек.

Читайте также: