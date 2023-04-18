В одесской «Ривьере» снова заработает «Ашан» – названа дата открытия

Что делать, если приобрели некачественные продукты, — юрист Некачественные или испорченные продукты иногда могут попадаться на прилавках торговых сетей. Их могли не заметить или забыть убрать, а также непорядочные продавцы специально подсовывают такой товар. ПОДРОБНЕЕ

Военные будни одесситов, или «квесты» от торговых центров В июне ракетным ударом в Кременчуге был разрушен ТРЦ «Амстор» – рашистам там склад военной техники привиделся. В результате погибли более 20 человек, более 50 – получили ранения.

После трагедии власти решили наказывать предпринимателей за игнорирование воздушной тревоги. ПОДРОБНЕЕ