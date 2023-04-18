Новости Одессы и Одесской области

В одесской «Ривьере» снова заработает «Ашан» – названа дата открытия

В одесской «Ривьере» снова заработает «Ашан» – названа дата открытия

Гипермаркет «Ашан» в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в селе Фонтанка Одесского района, пострадавший в прошлом году в результате ракетного обстрела рашистами, возобновит свою работу в пятницу, 21 апреля 2023 года.

Такое заявление было обнародовано накануне на Facebook-странице «АШАН (Фонтанка)».

«Мы обещали Вам, что скоро увидимся. И этот день настал.
21.04 наш магазин возобновляет работу.
Ждем Вас каждый день с 09:00 до 21:00.
Лучшие цены, ассортимент и суперобслуживание гарантируем»,

– сказано в тексте объявления.

Напомним, вечером 9 мая 2022 года российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого был разрушен самый крупный одесский торговый центр «Ривьера» и склад готовой продукции.

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Фото: 2GIS

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Редакция ПРОФИЛЬ

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