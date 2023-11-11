Новини Одеси та Одеської області

В Одесі горів ТЦ «Рів’єра»: що сталося? (Фото)

В Одесі горів ТЦ «Рів’єра»: що сталося? (Фото)

Сьогодні ввечері, у суботу, 11 листопада 2023 року, одеські рятувальники ліквідували пожежу у торговельно-розважальному центрі «Рів’єра».

Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.

За інформацією рятувальників, сьогодні ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у ТРЦ «Рів’єра» (село Фонтанка Одеського району).

Пожар в одесской Ривьере 11 ноября 2023-2

Пожар в одесской Ривьере 11 ноября 2023-3

За лічені хвилини рятувальники прибули на місце виклику, де встановили, що сталося займання рекламної вивіски на даху ТРЦ.

Займання вдалося ліквідувати у найкоротші терміни.

Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

Загиблих та постраждалих немає.

Пожар в одесской Ривьере 11 ноября 2023-4

Пожар в одесской Ривьере 11 ноября 2023-5

Нагадаємо, найбільший одеський ТРЦ «Рів’єра» було зруйновано 9 травня 2022 року, коли росіяни завдали по Одесі ракетного удару.

Майже рік тому, 18 листопада 2022 року, через півроку після ракетного удару, ТРЦ «Рів’єра» знову запрацював.

А 21 квітня 2023 року в ТРЦ «Рів’єра» знову відкрився гіпермаркет «Ашан».

Читайте також: Під Одесою 2 години гасили масштабну пожежу: подробиці

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати