В Одесі горів ТЦ «Рів’єра»: що сталося? (Фото)

Сьогодні ввечері, у суботу, 11 листопада 2023 року, одеські рятувальники ліквідували пожежу у торговельно-розважальному центрі «Рів’єра».
Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.
За інформацією рятувальників, сьогодні ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у ТРЦ «Рів’єра» (село Фонтанка Одеського району).
За лічені хвилини рятувальники прибули на місце виклику, де встановили, що сталося займання рекламної вивіски на даху ТРЦ.
Займання вдалося ліквідувати у найкоротші терміни.
Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, найбільший одеський ТРЦ «Рів’єра» було зруйновано 9 травня 2022 року, коли росіяни завдали по Одесі ракетного удару.
Майже рік тому, 18 листопада 2022 року, через півроку після ракетного удару, ТРЦ «Рів’єра» знову запрацював.
А 21 квітня 2023 року в ТРЦ «Рів’єра» знову відкрився гіпермаркет «Ашан».
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