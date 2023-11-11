В Одесі горів ТЦ «Рів’єра»: що сталося? (Фото)

Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.

За інформацією рятувальників, сьогодні ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у ТРЦ «Рів’єра» (село Фонтанка Одеського району).

За лічені хвилини рятувальники прибули на місце виклику, де встановили, що сталося займання рекламної вивіски на даху ТРЦ.

Займання вдалося ліквідувати у найкоротші терміни.

Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, найбільший одеський ТРЦ «Рів’єра» було зруйновано 9 травня 2022 року, коли росіяни завдали по Одесі ракетного удару.

Майже рік тому, 18 листопада 2022 року, через півроку після ракетного удару, ТРЦ «Рів’єра» знову запрацював.

А 21 квітня 2023 року в ТРЦ «Рів’єра» знову відкрився гіпермаркет «Ашан».

Читайте також: Під Одесою 2 години гасили масштабну пожежу: подробиці