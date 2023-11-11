Под Одессой 2 часа тушили масштабный пожар: подробности (видео, фото)

По информации областного управления ГСЧС, огонь распространялся по деревянным сооружениям довольно быстро и, к тому же, была угроза взрыва газовых баллонов.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Его тушили более двух часов.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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