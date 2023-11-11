Под Одессой 2 часа тушили масштабный пожар: подробности (видео, фото)

Вечером пятницы, 10 ноября, в селе Нерубайском Одесского района Одесской области спасатели ликвидировали большой пожар: там горели три деревянные постройки.
По информации областного управления ГСЧС, огонь распространялся по деревянным сооружениям довольно быстро и, к тому же, была угроза взрыва газовых баллонов.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Его тушили более двух часов.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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