В Одессе елки будут менять на конфеты

В Одессе использованные “живые” новогодние елки будут менять на конфеты.

Городские власти для этого, как и год назад, откроют 42 пункта приема елок, сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Он призвал жителей нести старые елки именно в эти пункты, а не бросать около мусорных контейнеров.

“Меняем елки на конфеты и делаем наш город чище”, – сказал Жеман.

Адреса пунктов приема старых елок обещают обнародовать на сайте мэрии.

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