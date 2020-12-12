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Одесса в преддверии Нового года: елки, Санта Клаусы и морж-трубач (фото)

Одесса в преддверии Нового года: елки, Санта Клаусы и морж-трубач (фото)

Пока возле Одесского горсовета не установили главную новогоднюю елку и сказочный городок, горожане уже сейчас могут полюбоваться самыми разнообразными праздничными инсталляциями.
Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел, как креативно украсили улицы Одессы.

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Главным символом Нового года, безусловно, является елка, и сотни одесских заведений уже выставили напоказ свои варианты праздничного дерева. Одни совсем крошечные, другие настоящие гиганты. На улице Екатерининской украсили 4-метровую живую ель прямо на крыше заведения. А природный зеленый цвет не всем по нраву: так, на Бунина вход в один из ресторанов заставлен несколькими ярко-красными елками.

елка на крыше

Новогодняя витрина, красные елки

елка с "конфетами"

Новогодняя витрина, елочка

На улице Екатерининской мы также встретили магазин ювелирных украшений, который перед входом установил статую Санта Клауса с подарками. А для большего эффекта владельцы заведения украсили витрины различными фигурами из металлического каркаса и гирлянд – здесь и северный олень, и сани с игрушками, и снеговик в цилиндре.

Новогодняя витрина, Санта Клаус

Новогодняя витрина, олень

Новогодняя витрина, снеговик

Но все же самым креативным и ярким по части украшения витрин является обувной магазин на углу улиц Ришельевской и Жуковского, где небольшое пространство под стеклом превратили в уникальный арт-объект. Там можно увидеть сотни миниатюрных фигурок, елочных игрушек и настоящий камин. Кроме того, за витриной установлены движущиеся фигуры белого медведя и моржа-трубача со своим оркестром. Прохожие не могут удержаться, чтобы не сфотографировать такую картину.

Новогодняя витрина, арт-объект

Новогодняя витрина, мишка танцует

Новогодняя витрина, забавный оркестр

Предновогодний билборд
Новогодняя витрина, подарки
Новогодняя витрина, Санта
Новогодняя витрина, олень, сани и подарки
Новогодняя витрина, мороженов
елка у входа
Одесса предновогодняя, елка и фонарь
елка возле кафе
Новогодняя витрина, креативный магазин
Новогодняя витрина, арт-объект
Новогодняя витрина, сани с оленем
Новогодняя витрина, мишки и карусель
Новогодняя витрина, сказочные птицы
Новогодняя витрина, белый медведь
Новогодняя витрина, Санта Клаус и подарки
Новогодняя витрина, Санта Клаус в ведерке
Новогодняя витрина, райская птица
Новогодняя витрина, забавный оркестр
Новогодняя витрина, морж-трубач
Новогодняя витрина, елка и игрушки

Читайте также: Что в Одессе с предстоящим Новым годом: елок мало, приколов много, а праздники – онлайн.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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