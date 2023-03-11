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Одесская область: в Килие сняли с 15-метровой высоты умершего крановщика

Одесская область: в Килие сняли с 15-метровой высоты умершего крановщика

Трагический случай произошел в городе Килия Одесской области: ночью на высотном кране скончался пожилой мужчина-крановщик – с высоты более 15 метров его доставали спасатели.

Как сообщает местное издание «Бессарабия INFORM», 62-летний сотрудник предприятия «Усть Дунайск» умер на рабочем месте – портовом кране высотой около 15 метров.

Предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стала остановка сердца. После окончания рабочей смены он дождался замены и должен был спуститься на землю, но внезапно почувствовал себя плохо. Тело крановщика обнаружил его напарник спустя несколько часов, когда также закончил работу и вышел из кабины.

На предприятии «Усть Дунайск»

Спасатели при помощи специальной веревки спустили умершего на землю и передали сотрудникам полиции.

По факту обстоятельств смерти крановщика проводится расследование.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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