В Одессе едва спасли женщину после укуса кошки: удивительная история

Кошка прокусила женщине лучевую артерию (располагается на кисти руки). У несчастной началось сильное кровотечение и она стала терять сознание. Медики едва успели спасти пострадавшую.

О необычном происшествии рассказали в Одесском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.

По информации медиков, в Единую диспетчерскую Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (номер 103) поступил вызов об истекающей кровью женщине, которая теряет сознание.

На место сразу была направлена бригада №46 в составе фельдшера Осадченко и водителя Хоруженко.

Медики прибыли на место уже через 7 минут. Выяснилось, что кошка прокусила пациентке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок.

Состояние женщины было настолько плохо, что, начав оказывать пострадавшей помощь, наложив жгут и подключили инфузии к системе , фельдшер дополнительно вызвал специализированную врачебную бригаду в составе врача Панова, фельдшера Бензар, водителя Гурбика, которая стабилизировала состояние женщины и доставила ее в больницу.

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