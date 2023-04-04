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В Одессе едва спасли женщину после укуса кошки: удивительная история

В Одессе едва спасли женщину после укуса кошки: удивительная история

Кошка прокусила женщине лучевую артерию (располагается на кисти руки). У несчастной началось сильное кровотечение и она стала терять сознание. Медики едва успели спасти пострадавшую.

О необычном происшествии рассказали в Одесском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф. 

По информации медиков, в Единую диспетчерскую Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (номер 103) поступил вызов об истекающей кровью женщине, которая теряет сознание. 

На место сразу была направлена бригада №46 в составе фельдшера Осадченко и водителя Хоруженко.

Медики прибыли на место уже через 7 минут. Выяснилось, что кошка прокусила пациентке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок.

Состояние женщины было настолько плохо, что, начав оказывать пострадавшей помощь, наложив жгут и подключили инфузии к системе , фельдшер дополнительно вызвал специализированную врачебную бригаду в составе врача Панова, фельдшера Бензар, водителя Гурбика, которая стабилизировала состояние женщины и доставила ее в больницу. 

бригада скорой

Фельдшер Осадченко и водитель Хоруженко первыми пришли на помощь женщине, которую укусила кошка.

бригада скорой

Врач Панов, фельдшер Бензар и водитель Гурбик стабилизировали состояние женщины, которой кошка прокусила атрерию, и доставили ее в больницу.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что ВвОдессе прооперировали мальчика с простреленным сердцем.

Читайте также про первую в истории города операцию по пересадке сердца человека, которую недавно провели в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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