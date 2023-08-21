В Одессе два дня и две ночи будет звучать музыка, посвященная войне и героизму украинцев

26-27 августа в Одесской областной филармонии пройдет Международный фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки». В этом году фестивальная программа посвящается героической борьбе украинского народа против российских захватчиков.

Как сообщили организаторы фестиваля, музыкальное событие объединит произведения украинских и зарубежных композиторов, написанных во время войны и отражающих несокрушимость украинского народа и Вооруженных сил Украины.

“Уместно ли проводить фестиваль в период войны? Очевидно, что сегодня одной из целей врага является уничтожение всего выдающегося, всего, что несет наши национальные коды и культуру – культурные учреждения, проекты и акции, объекты культурной памяти. Поэтому борьба против российской агрессии должна проводиться нами и на культурном фронте, мы не должны терять свои позиции как европейского государства, развивающего современное искусство. Поэтому, считаем, наш фестиваль уместен сейчас и является одним из этапов этой борьбы”, — считают организаторы фестиваля.

Согласно распоряжению мэра Одессы, Департамент финансов должен профинансировать мероприятие на сумму 100 тысяч гривен. Эти деньги распределят так:

1 тысяча 624 грн. – гостиничные услуги.

38 тысяч 88 грн.– услуги по письменному переводу.

20 тысяч – услуги по синхронному переводу.

20 тысяч 288 грн. — услуги по аренде площадки

Добавим, что музыкальный фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки» основан в 1995 году и ежегодно проводится в Одессе. В программу фестиваля включена современная музыка украинских и зарубежных композиторов, преимущественно экспериментального направления.

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