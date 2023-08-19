Сегодня открывается Одесский кинофестиваль – программа

Сегодня, в субботу, 19 августа 2023 года открывается 14-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).
В пресс-службе одесской мэрии напоминают: этом году фестивальная программа проходит с 19 по 26 августа на двух локациях – в Одессе и Черновцах.
В рамках 14-го ОМКФ непосредственно в Одессе уже прошли показы фильмов специальной программы «Сделано в Одессе». В эту программу вошли шесть фильмов, созданных в Одессе или командами из нашего города, в частности:
- «Край реки», реж. Василий Барков;
- «Хрупкая память», реж. Игорь Иванько;
- «Одесса во сне», реж. Кирилл Наумко;
- «Привоз», реж. Ева Нейман;
- «Три могилы художника», реж. Арутюн Хачатрян;
- «Цензорка», реж. Петер Керекеш.
Также на одесской локации до 30 августа в рамках кинофестиваля проходит специальная программа «Лучшие европейские фильмы от ОМКФ». В программу вошли фестивальные хиты, среди которых участники и лауреаты Каннского, Берлинского, Венецианского и других международных кинофестивалей.
Показы конкурсных программ 14 ОМКФ будут проходить в Черновцах по 26 августа.
Кроме того, в период кинофеста предусмотрен ряд специальных показов. В частности, показы фильмов блока «Так победим!», в который вошли четыре украинских фильма:
- «Война в моей голове», реж. Александр Авшаров, Сергей Касторных, 2022 (Украина);
- «Гамлет Света», реж. Виктор Булыга, 2023 (Украина);
- «Драм», реж. Юлиан Улыбин, 2023 (Украина);
- «Civil Pitch 2.0. Приближающее победу кино», реж. Павел Дорогой, Леся Дяк, Галина Лавринец, Анастасия Тиха, 2023 (Украина).
Также в блоке «Хроники войны» представлены четыре документальные ленты:
- «Воины», реж. Влад Левковский, 2023 (Украина);
- «Без права на дубль», реж. Андрей Мозговой, 2023 (Украина);
- «Города и их герои», реж. Ольга Гибелинда, Андрей Литвиненко, 2023 (Украина);
- «Область Героев», реж. Артур Лерман, 2023 (Украина).
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