1 сентября – без цветов: родителей одесских школьников просят помочь военным

В Одессе продолжается акция «1 сентября – без цветов». Как сообщают в мэрии города, эта акция, впервые стартовавшая еще в 2014 году, стала визитной карточкой начала нового года в одесских школах и детских садах. Ее смысл – отказаться от «учительских букетов» и вместо цветов принести в школу гуманитарную помощь для украинских защитников, которые сейчас находятся на передовой.

По словам директора городского департамента образования Елены Буйневич, за полтора года на фронт было передано несколько грузовиков родительской поддержки.

Родителей школьников просят не забывать, что в школах и детсадах города вместо букетов с благодарностью примут для бойцов:

лекарства от простуды;

белье и носки;

сигареты;

кофе и чай;

сладости, которые долго не портятся долго и хорошо упакованы;

средства гигиены.

«Ну и самое главное. Дети и взрослые могут выразить свои чувства, пожелания нашим Защитникам в канун нового учебного года в письмах, рисунках, самодельных сувенирах. Поверьте, это воспринимается ими невероятно», – обратилась к родителям Елена Буйневич.

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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»