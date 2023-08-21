Новости Одессы и Одесской области

1 сентября – без цветов: родителей одесских школьников просят помочь военным

1 сентября – без цветов: родителей одесских школьников просят помочь военным

В Одессе продолжается акция «1 сентября – без цветов». Как сообщают в мэрии города, эта акция, впервые стартовавшая еще в 2014 году, стала визитной карточкой начала нового года в одесских школах и детских садах. Ее смысл – отказаться от «учительских букетов» и вместо цветов принести в школу гуманитарную помощь для украинских защитников, которые сейчас находятся на передовой.

По словам директора городского департамента образования Елены Буйневич, за полтора года на фронт было передано несколько грузовиков родительской поддержки.

Родителей школьников просят не забывать, что в школах и детсадах города вместо букетов с благодарностью примут для бойцов:

  • лекарства от простуды;
  • белье и носки;
  • сигареты;
  • кофе и чай;
  • сладости, которые долго не портятся долго и хорошо упакованы;
  • средства гигиены.

«Ну и самое главное. Дети и взрослые могут выразить свои чувства, пожелания нашим Защитникам в канун нового учебного года в письмах, рисунках, самодельных сувенирах. Поверьте, это воспринимается ими невероятно», – обратилась к родителям Елена Буйневич.

Вы также можете узнать:

Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить