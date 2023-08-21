Новости Одессы и Одесской области

Война, день 544: украинские бойцы продолжают продвижение на двух направлениях фронта

Война, день 544: украинские бойцы продолжают продвижение на двух направлениях фронта

Сегодня, 21 августа, начались пятьсот сорок четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. За прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфин, Покровка, Новоалександровка Сумской области и Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселое, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Делиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Волшебного, Работиного, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Казацкое, Токаревка, Понятовка, Херсон, Громадное, Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Больше информации о потерях врага – на инфографике:
інфографіка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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