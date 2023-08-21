В Одесі два дні та дві ночі звучатиме музика, присвячена війні та героїзму українців

26-27 серпня в Одеській обласній філармонії відбудеться Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики». Цього року програма присвячується героїчній боротьбі українського народу проти російських загарбників.

Як повідомили організатори фестивалю, музична подія об’єднає твори українських та зарубіжних композиторів, написаних під час війни та відображають незламність українського народу та Збройних сил України.

Чи доречно проводити фестиваль у період війни? Очевидно, що сьогодні однією з цілей ворога є знищення найвидатнішого, всього, що несе наші національні коди та культуру – культурні установи, проекти та акції, об’єкти культурної пам’яті. Тому боротьба проти російської агресії має проводитися нами і на культурному фронті, ми не повинні втрачати свої позиції як європейської держави, яка розвиває сучасне мистецтво. Тому, вважаємо, наш фестиваль доречний зараз і є одним із етапів цієї боротьби”, – вважають організатори фестивалю.

Згідно з розпорядженням мера Одеси, Департамент фінансів має профінансувати захід на суму 100 тисяч гривень. Ці гроші розподілять так:

1 тисяча 624 грн. – готельні послуги.

38 тисяч 88 грн. – послуги з письмового переказу.

20 тисяч – послуги із синхронного перекладу.

20 тисяч 288 грн. – послуги з оренди майданчика

Додамо, що музичний фестиваль “Два дні та дві ночі нової музики” засновано у 1995 році і щорічно проводиться в Одесі. До програми фестивалю включено сучасну музику українських та зарубіжних композиторів, переважно експериментального спрямування.

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