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На берегах Днестра в Одесской области снесут рыбацкие постройки

На берегах Днестра в Одесской области снесут рыбацкие постройки

Вдоль прибрежной полосы реки Днестр в Одесской области снесут рыбацкие постройки, которые неизвестные дельцы соорудили без разрешения.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

В департаменте отметили, что «проанализировав состояние законности в сфере земельных отношений» на территории Маяковского сельского совета, обнаружили ряд нарушений. В частности,  постройки ограничивают бесплатный доступ граждан к побережью Днестра и островов для общего пользования.

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«Установлены многочисленные факты незаконной застройки неустановленными лицами побережья водных объектов (плавней, заливов, в том числе р. Днестр), стихийные и несанкционированные места для рыбалки, самовольно установленные здания, временные сооружения, трапы, мостики, помосты, гидротехнические сооружения, в том числе отсутствие документов на право пользования земельным участком», — говорится в сообщении.

Председателю Маяковского сельского совета до 29 февраля 2024 года поручили провести вместе с правоохранительными органами обследование побережья Днестра на территории громады и зафиксировать все факты самовольной застройки.

Если владельцы самовольной застройки не предоставят соответствующие разрешительные документы на земельные участки — их демонтируют.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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