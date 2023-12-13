Одессит пытался расширить балкон на всю квартиру: что из этого вышло

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Сообщается, что металлический каркас пристройки вплотную примыкал к внешним фасадным стенам жилой квартиры №23. Разрешение на нарушение благоустройства по этому адресу не выдавалось.

После комиссионного обследования 11 декабря 2023 года Управление ГАСК Одесского горсовета направило письмо в Киевскую районную администрацию с просьбой принять распоряжение о демонтаже этого незаконно размещенного объекта.

Киевская райадминистрация ОМР приняла соответствующее распоряжение. 13 декабря 2023 года владелец квартиры самостоятельно демонтировал конструкцию.

Напомним, 30 августа на улице Екатерининской,6 упал балкон в доме-памятнике архитектуры. На балконе в момент его обрушения находилась женщина – хозяйка квартиры.