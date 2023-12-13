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Одессит пытался расширить балкон на всю квартиру: что из этого вышло

Одессит пытался расширить балкон на всю квартиру: что из этого вышло

Собственник квартиры на ул. Генерала Петрова, 10 нарастил балкон без разрешительных документов. Но конструкцию пришлось снести — таково распоряжение Киевской райадминистрации Одесского горсовета.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Сообщается, что металлический каркас пристройки вплотную примыкал к внешним фасадным стенам жилой квартиры №23. Разрешение на нарушение благоустройства по этому адресу не выдавалось.

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После комиссионного обследования 11 декабря 2023 года Управление ГАСК Одесского горсовета направило письмо в Киевскую районную администрацию с просьбой принять распоряжение о демонтаже этого незаконно размещенного объекта.

Киевская райадминистрация ОМР приняла соответствующее распоряжение. 13 декабря 2023 года владелец квартиры самостоятельно демонтировал конструкцию.

Напомним, 30 августа на улице Екатерининской,6 упал балкон в доме-памятнике архитектуры. На балконе в момент его обрушения находилась женщина – хозяйка квартиры.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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