Давила на жалость: одесситка присваивала телефоны незнакомцев

«У меня похитили телефон, позвольте позвонить из вашего», — под таким предлогом одесситка просила телефоны у прохожих и потом исчезала вместе с гаджетом. За совершенное ей грозит от штрафа до лишения свободы.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что злоумышленница промышляла у остановок общественного транспорта, больницы и детской площадки в Пересыпском районе города.
Женщина подходила к незнакомцам и просила у них мобильный телефон для якобы срочного звонка. Женщина убедительно уверяла, что ее личные вещи вместе с мобильником украли и ей необходимо сообщить об этом мужу. Но как только чужие гаджеты оказывались в руках злоумышленницы, а владельцы ненадолго отвлекались – она исчезала вместе с телефонами.
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В течение десяти дней мошенница таким образом похитила шесть мобильных телефонов незнакомцев на общую сумму более 23 тысячи гривен.
Все украденные телефоны женщина продала.
Полицейским удалось установить личность мошенницы и разыскать похищенные телефоны.
«Незаконно присвоенные гаджеты полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.
Женщине сообщили подозрение по частям 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ей грозит, до трех лет лишения свободы.
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