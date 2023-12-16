Давила на жалость: одесситка присваивала телефоны незнакомцев

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленница промышляла у остановок общественного транспорта, больницы и детской площадки в Пересыпском районе города.

Женщина подходила к незнакомцам и просила у них мобильный телефон для якобы срочного звонка. Женщина убедительно уверяла, что ее личные вещи вместе с мобильником украли и ей необходимо сообщить об этом мужу. Но как только чужие гаджеты оказывались в руках злоумышленницы, а владельцы ненадолго отвлекались – она исчезала вместе с телефонами.

В течение десяти дней мошенница таким образом похитила шесть мобильных телефонов незнакомцев на общую сумму более 23 тысячи гривен.

Все украденные телефоны женщина продала.

Полицейским удалось установить личность мошенницы и разыскать похищенные телефоны.

«Незаконно присвоенные гаджеты полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.

Женщине сообщили подозрение по частям 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ей грозит, до трех лет лишения свободы.

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