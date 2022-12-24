Опасный генератор: в Одесской области угорели 9 человек

Вечером пятницы, 23 декабря 2022 года, в городе Овидиополе Одесской области девять сотрудников одной организации отравились угарным газом от работы генератора. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и Медицины Катастроф.

Как выяснили сотрудники скорой помощи, отравление произошло из-за нарушения правил использования генератора.

Пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в Овидиопольскую центральную районную больницу. Еще четыре человека после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.

В Центре экстренной медпомощи напоминают: генератор должен быть установлен вне помещения, где находятся люди. Он также должен находиться на расстоянии от окон и дверей, чтобы угарный газ не попадал в помещение.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в селе Лиманка Одесской области из-за отравления угарным газом от генератора погибли дедушка и внук.