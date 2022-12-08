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В Одесской области угорели от газа 5 детей

В Одесской области угорели от газа 5 детей

В Одесской области пятеро детей отравились угарным газом. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

По информации спасателей, накануне утром в Службу спасения поступило сообщение, что в детское отделение Белгород-Днестровской городской больницы, в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом, госпитализированы двое детей: девочка 2007 года рождения и мальчик 2017 года рождения. ЧП соучилось в селе Выпасное, Белгород-Днестровского района.

Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В этот же день в селе Большой Дальник, Одесского района угарным газом отравились два мальчика 2011 и 2016 годов рождения и девочка 2016 года. Все они госпитализированы в детское отделение Одесской детской больницы в состоянии средней тяжести. Предварительная причина отравления – использование газовой горелки для отопления помещения.

В ГСЧС призывают жителей области строго соблюдать правила пользования газом и печным отоплением, так как малейшее нарушение правил может привести к трагедии с человеческими жертвами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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