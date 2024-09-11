В Одессе Черное море стало коричневым (фото)

Как отмечают очевидцы, с пляжей поверхность моря выглядит неоднородной: ближе к пирсу она бурая, а у берега – зеленоватая.

Что это за явление и представляет ли такая вода опасность для людей, рассказал одесский экоактивист, соучредитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

По словам специалиста, это так называемый красный прилив – явление, вызванное. бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra, которые, к тому же, еще и светятся ночью.

Больше подробностей «Одесская жизнь» рассказывала в материале: Ночью на побережье Одессы начало светиться море: в чем причина

По словам эколога, опасность может быть в том, что в морской воде сейчас находятся токсины, и возможна аллергическая реакция при купании либо отравление при употреблении в пищу морепродуктов.

«Причина – загрязнение морской воды биогенами и опреснение, долговременное влияние каховской диверсии на токсические цветения тоже нужно изучать», – отмечает Балинский.

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Фото с Facebook-страницы Владислава Балинского