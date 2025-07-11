Ключевые моменты:
- Инцидент произошел 10 июля в ЖК «Одиссей» в Одессе
- Мужчина в костюме супергероя залезал в окно с букетом цветов
H2: Человек-Паук в спальном районе Одессы
10 июля в одном из жилых районов Одессы очевидцы сняли на видео мужчину в костюме Человека-Паука, который с помощью снаряжения поднимался по зданию. Происшествие случилось в жилом комплексе «Одиссей». На видео заметно, что мужчина имел с собой букет цветов и пытался попасть в окно на одном из верхних этажей.
Во время инцидента на улице присутствовали дети, которые реагировали с радостью и смехом. По словам очевидцев, дети были в восторге от появления любимого киногероя прямо возле своего дома.
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