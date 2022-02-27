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Одесские альпинисты подготовили для горожан убежище и создают спасательный отряд

Одесские альпинисты подготовили для горожан убежище и создают спасательный отряд

Убежище обустроено одесскими альпинистами на улице Базарной, 84. Также они создают добровольный спасательный отряд.

Рецепты

Об этом сообщил член альпинистского клуба Одесса Алексей Шельбах.

Это не бомбоубежище, это подвальные помещения, защищённые прочными стенами, укрытие от осколков и пуль. Временное убежище тем, кто в нем будет нуждаться с водой, необходимыми медикаментами, местом для ночлега и пищей, — написал Алексей у себя в Facebook.

Попасть в убежище к альпинистам можно будет по завершении сирены: двери будут открыты, и все будет оказана помощь и дан приют.

Приоритет будет отдан женщинам, детям, пожилым людям, а также раненым. Из помещений есть три выхода, присутствуют генератор и медикаменты.

Так же на базе клуба формируется добровольный спасательный отряд из альпинистов с опытом оказания помощи и медиков! Организаторы приглашают присоединиться всех, кто хочет помочь. Для этого надо написать личное сообщение в Facebook по ссылке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100020710813702

Также для будущего отряда нужен шанцевый инструмент, который частично уже готов и электрошнур 2*0.75 30-40м!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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