Одесские альпинисты подготовили для горожан убежище и создают спасательный отряд

Об этом сообщил член альпинистского клуба Одесса Алексей Шельбах.

Это не бомбоубежище, это подвальные помещения, защищённые прочными стенами, укрытие от осколков и пуль. Временное убежище тем, кто в нем будет нуждаться с водой, необходимыми медикаментами, местом для ночлега и пищей, — написал Алексей у себя в Facebook.

Попасть в убежище к альпинистам можно будет по завершении сирены: двери будут открыты, и все будет оказана помощь и дан приют.

Приоритет будет отдан женщинам, детям, пожилым людям, а также раненым. Из помещений есть три выхода, присутствуют генератор и медикаменты.

Так же на базе клуба формируется добровольный спасательный отряд из альпинистов с опытом оказания помощи и медиков! Организаторы приглашают присоединиться всех, кто хочет помочь. Для этого надо написать личное сообщение в Facebook по ссылке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100020710813702

Также для будущего отряда нужен шанцевый инструмент, который частично уже готов и электрошнур 2*0.75 30-40м!