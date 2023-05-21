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Одесский альпинист покорил самую высокую гору мира — Эверест (фото)

Одесский альпинист покорил самую высокую гору мира — Эверест (фото)

Одесский гид-альпинист Олег Иванченко покорил самую высокую (около 8850 метров) земную вершину – Эверест.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Если коротко – Эверест. Написать больше надо немного времени, чтобы собрать мысли и тело… 17 мая в 11:05 стоял на вершине самой высокой точки земли. Местами было сложно, гора большая, и запас выносливости должен был быть соответствующим. Однако несмотря на все страдания набрал 2 кг лишнего веса», – пишет одессит.

Восхождение на Эверест

По его словам, все получилось «почти идеально и довольно быстро».

«Отличная программа акклиматизации, погода и расслабление на низкой высоте позволили достичь цели. До встречи на высшей точке в Катманду потребовалось 26 дней», – добавил Олег Иванченко.

Альпинисты покоряют Эверест

В то же время каких-то интересных подробностей пока нет – пока группа альпинистов находилась на высоте, с ними не было связи.

Первую попытку подняться на Эверест Олег Иванченко предпринял еще в 2021 году, но тогда достичь цели помешала непогода.

Эверест является высочайшей вершиной Земли, чем привлекает к себе большое внимание альпинистов – попытки восхождений на эту гору регулярный характер. При этом это весьма недешевое удовольствие: по данным туроператоров, оно обходится в сумму от 40 до 70 тысяч долларов.

Фото с Facebook-страницы Олега Иванченко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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