На одесском пляже нашли дурно пахнущий «сюрприз»

Как отметили в пресс-службе Государственной экологической инспекции, на пляже, недалеко от пирса, обнаружили поврежденную ржавчиной трубу диаметром около 50 см, с которой осуществляется сброс вод в акваторию Черного моря.

Для определения состава и свойств вод инспекторы отобрали пробы. В настоящее время лабораторные исследования продолжаются, результаты будут обнародованы позже, отметили в экоинспекции.

Также экоинспекторы направили запрос в Одесский городской совет о предоставлении информации о балансодержателе сетей водоотведения, с которых осуществляется сброс в районе пляжа Caleton.

Экологи напоминают, что ранее этот пляж неоднократно получал международное отличие «Голубой флаг» (Blue Flag), которое присуждается чистейшим пляжам мира по чистоте песка и воды.

Ранее одесский пляж Ланжерон назвали одним из лучших на планете.