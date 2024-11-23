Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже нашли дурно пахнущий «сюрприз»

На одесском пляже нашли дурно пахнущий «сюрприз»

Государственные экоинспекторы провели обследование побережья у одесского пляжа Caleton, поскольку в последнее время в местных СМИ появилась информация о сбросах в море канализационных стоков вблизи этого пляжа. Сейчас специалисты проверяют данную информацию.

Как отметили в пресс-службе Государственной экологической инспекции, на пляже, недалеко от пирса, обнаружили поврежденную ржавчиной трубу диаметром около 50 см, с которой осуществляется сброс вод в акваторию Черного моря.

На пляже Калетон в Одессе

Фото с Телеграм-канала Госэкоинспекции Юго-Западного округа

Для определения состава и свойств вод инспекторы отобрали пробы. В настоящее время лабораторные исследования продолжаются, результаты будут обнародованы позже, отметили в экоинспекции.

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Также экоинспекторы направили запрос в Одесский городской совет о предоставлении информации о балансодержателе сетей водоотведения, с которых осуществляется сброс в районе пляжа Caleton.

Экологи напоминают, что ранее этот пляж неоднократно получал международное отличие «Голубой флаг» (Blue Flag), которое присуждается чистейшим пляжам мира по чистоте песка и воды.

Ранее одесский пляж Ланжерон назвали одним из лучших на планете.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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