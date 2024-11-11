Новости Одессы и Одесской области

В Аркадии по улице течет канализация: горожане несколько месяцев жалуются на вонь

В Аркадии по улице течет канализация: горожане несколько месяцев жалуются на вонь

Уже несколько месяцев одесситы жалуются на неконтролируемую утечку канализационных стоков по улице Каманина. Зловонная жижа стекает на проезжую часть и попадает в ливневую сеть города. 

О проблеме сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

После многочисленных  жалоб жителей, экологи зафиксировали масштабное загрязнение и направилим официальное письмо в городской совет.

По инициативе экологов «Инфоксводоканал», отвечающий за водоснабжение и водоотведение в городе, провел очистку канализационной сети, но это не привело к устранению проблемы.

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По словам представителей «Инфоксводоканала», источник проблемы – находящийся поблизости жилой комплекс. Ответственность за ситуацию, по мнению компании, должна нести кооператив, обслуживающий этот дом. Однако кооператив, в свою очередь, также отмежевывается от этой ситуации, ссылаясь на то, что проблема не находится в их компетенции.

Мэрия пока также не берет на себя ответственность, говорят экологи.

сточные водыВ связи с этим экологическая инспекция решила инициировать создание рабочей группы для установления ответственных лиц за сброс канализационных стоков, которые будут принимать дальнейшие решения и предпримут необходимые меры.

«О дальнейшем развитии событий сообщим дополнительно», — заявили экоинспекторы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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