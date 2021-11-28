В Одессе будет сложно проехать по улице Новосельского – почему?

Завтра, 29 ноября 2021 года, в Одессе будет частично затруднено движение транспорта по улице Новосельского. В чем причина, пояснили в мэрии города.
Дело в том, что в понедельник специалисты коммунального предприятия “Горзелентрест” планируют приступить к работам по санитарной обрезке веток деревьев на улице Новосельского.
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В связи с работой спецтехники проезд транспорта будет затруднен.
Коммунальщики просят одесситов и гостей города не парковать в этот день свои авто на улице Новосельского, так как припаркованные автомобили препятствуют работе спецтехники.
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Фото КП “Горзелентрест”